Minister Dedonder kondigt loonsverhoging militairen vanaf maart aan

Vanaf maart gaat de weddeverhoging voor de militairen in. Het Koninklijk Besluit dat die betere verloning regelt, is woensdag ondertekend. Dat melden minister van Defensie Ludivine Dedonder (PS) en Chef Defensie Michel Hofman.

De loonsverhoging maakt deel uit van het plan van de minister om het militair beroep op te waarderen. De herwaardering wordt in verschillende fasen uitgerold tussen maart 2022 en januari 2024 en bestaat uit een combinatie van verhoging van de wedde en/of het toekennen van een nieuwe loopbaantoelage.

Voor iedereen zal dit anders zijn. De concrete toepassing zal immers afhangen van de personeelscategorie, graad en opgebouwde anciënniteit. De concrete toepassing ervan zal merkbaar zijn op de loonfiches voor de maand maart, dus op het einde van de maand.

“We hebben samen met de staf en de vakorganisaties hard gewerkt aan een algemene herwaardering van het militair beroep. Met de netto-inkomensstijging en het STAR-plan plaatsen we het personeel opnieuw centraal in de organisatie. Ik heb een lijn getrokken onder de jarenlange besparingen op Defensie en het defensiepersoneel. Het personeel is de motor van Defensie, en het is samen met het personeel dat we de transformatie en de heropbouw willen voortzetten”, licht minister Dedonder toe.

Defensie wil deze legislatuur meer dan 10.000 militairen aanwerven. Daarnaast moet het burgerpersoneel evolueren naar 15 procent of meer dan 3.000 burgers in 2025. “Om dat te verwezenlijken moet Defensie een aantrekkelijke en concurrentiële speler op de arbeidsmarkt zijn en blijven. Een verloning die competitief is met andere beroepen uit de veiligheidssector speelt hierin een grote rol”, luidt het.