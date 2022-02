Met zijn theatertournee ‘Anders Dan Anders’ mag podiumbeest Stan Van Samang eindelijk weer los in zijn natuurlijke habitat. Hunkerend, maar ook met enige aarzeling. “Ik heb mezelf te kijk gezet voor heel Vlaanderen”, zegt de populaire zanger. “Dat de blikken in mijn richting anders zullen aanvoelen, dat is voor het leven.”