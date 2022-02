Hoe is het om een zwart tienermeisje te zijn in Vlaanderen? Schrijfster Dalilla Hermans onderzoekt het samen met acht tienermeisjes, die ze op het podium brengt met hun verhaal over de pijn van racisme, maar meer nog over samenhorigheid, sisterhood en black joy. Billie sprak met alle actrices. “Ik zou nooit níét zwart willen zijn.