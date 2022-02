Gefrustreerde Brecel begeeft in marathon van ruim drieënhalf uur tegen taaie Thai

Luca Brecel (WR 16) leed woensdagmiddag opnieuw een onverwachte nederlaag. In de zestiende finales van de European Masters moest hij na een slopende marathon met 4-5 de duimen leggen tegen de taaie Thai Songsermsawad.

Akani ‘Sunny’ Songsermsawad (WR 59), die in de voorrondes al Mark Allen uitschakelde, is één van de vriendelijkste kerels op het profcircuit maar tegelijkertijd niet de plezantste om tegen te spelen. Onder het motto ‘graag traag’ en houdt de Thai het spel liefst gesloten. Brecel leek er zich tijdens een overtuigende start met twee tachtigers weinig van aan te trekken (2-0) maar liet daarna zijn tegenstrever in de steeds stroevere match komen. Akani kwam tot drie keer toe langszij en sleepte met een 49-break een beslissend negende frame uit de brand (4-4).

Een zichtbaar gefrustreerde Brecel leek alsnog op weg naar de winst maar rolde bij het potten van een moeilijke zwarte bal, met rood over een pocket, uit positie. Een ijzig kalme Songsermsawad kreeg zo dé kans op de zege. Hij keek niet meer achterom en speelde op zijn dooie gemak de tafel leeg. Zo wordt Brecels volgende opdracht vanaf 7 maart de Turkse Masters, misschien kan de zon in Antalya hem nieuwe energie bezorgen.

Luca Brecel-Akani Songsermsawad 4-5. Framescores: 91(80)-0, 89(89)-0, 17-98(57), 25-52, 65-8, 13-76, 70-5, 16-67(49), 39-63(58).

(mg)