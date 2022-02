Tadej Pogacar spurt in UAE Tour iedereen uit het wiel op top van Jebel Jais

Bovenop de Jebel Jais heeft Tadej Pogacar (23) de UAE Tour naar zijn hand gezet. Op de slotklim van achttien kilometer spurtte de Sloveen in de slotmeters weg van zijn concurrenten. Adam Yates werd tweede, Alexander Vlasov vervolledigde het podium. Met zijn zege wordt Pogacar ook de nieuwe leider in de ronde van het Midden-Oosten.

Op de vierde koersdag kregen de renners een lastige etappe van 181 kilometer in twee delen te verwerken met eerst een golvend terrein door de woestijn om dan vervolgens te gaan finishen op de Jebel Jais, een bergtop op 1491 hoogte. Deze vierde etappe - met start aan het unieke Fujairah Fort - ging de beslissing brengen voor het algemeen klassement. De kans dat leider Bissegger met zijn beperkte voorsprong bergop zou standhouden tegen topklimmers als Pogacar, Dumoulin, Almeida, Vlasov en Yates leek miniem.

Al zeer snel kregen we twee vluchters uit twee verschillende ploegen: Luca Rastelli (Bardiani) en Jakob Eckholm (Trek - Segafredo). Ze kregen veel voorsprong van het peloton, tot wel zeven minuten. De twee vormen geen gevaar voor het algemeen klassement en mochten dus een tijdje vooraan het mooie weer maken.

Val Cavendish

De volgende honderd kilometer gebeurde er nagenoeg niets. Al werd het peloton flink opgeschrikt door een val van wolfpackrenners Mark Cavendish en Michael Morkov. De Deen stond meteen recht, maar de Manx Missile bleef toch een tijd op het asfalt liggen alvorens hij terug de fiets op kroop.

© AFP

© AFP

Aan de voet van de slotklim kreeg het peloton de vluchters in het vizier en losten achterin de eerste renners. EF Education en vooral UAE Emirates legden een strak tempo op en zo werden de vluchters op zestien kilometer van de top bijgehaald.

Steile slotkilometers

De stijgingspercentages bleven in het eerste deel van de drie baanvakken brede klim voornamelijk beperkt rond de 4 à 5%, de laatste kilometers waren het steilste met een piek van 9%. Verrassing van formaat op acht kilometer van de aankomst: terwijl het peloton nog een veertigtal renners telde, moest Tom Dumoulin al lossen. Een dikke streep door de klassementsambities van de Nederlander. Het afhaken van Dumoulin was meteen ook het signaal voor Pogacar om even de benen te testen, maar hij zette z’n versnelling niet door.

Wat volgde was een tafereel van hollen en stilstaan. De groep dunde langzaam uit door acties van onder andere Pogacar, Majka en Hirt, maar met nog slechts één kilometer te gaan was nog steeds niemand weggeraakt. Ook wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna zat nog in de kopgroep.

Een sterke Majka bracht Pogacar in een zetel naar de meet. Met een verschroeiende spurt bergop gaf de Sloveen - haast met de vingers in de neus - iedereen het nakijken en zo pakte de tweevoudige Tourwinnaar zijn eerste zege van het seizoen. Adam Yates werd tweede, de Rus Alexander Vlasov legde beslag op de derde plaats. De 23-jarige Sloveen neemt met zijn zege ook de leiderstrui over van Stefan Bissegger.

Uitslag - rit 4 UAE Tour

1. Tadej Pogacar (SLO)

2. Adam Yates (GBR) “

3. Alexander Vlasov (RUS) “

4. Ruben Guerreiro (POR) +3”

5. Damien Howson (AUS) +3”

Stand - UAE Tour

1. Tadej Pogacar (SLO) 14:02:34

2. Filippo Ganna (ITA) +2”

3. Alexander Vlasov (RUS) +13”

4. Adam Yates (GBR) +15”

5. Nielson Powless (USA) +23”