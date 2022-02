Een kabelbaan tussen Maasmechelen en Genk? Hier is het al realiteit - en een leuk uitje

Een kabelbaan die Genk verbindt met Maasmechelen, pal over het nationaal park? Terwijl politici en ingenieurs daarover kibbelen, kan je het in de krokusvakantie al eens gaan uitproberen. Deze stoeltjesliften in de buurt zijn een uitje waard.

Weidse vergezichten tot in Frankrijk

© rr

In het West-Vlaamse Heuvelland verbindt een 900 meter lange zetellift de Vidaigneberg en de Baneberg met elkaar, boven de wijngaarden van Entre-Deux-Monts. Als het weer even meezit, kan je vanuit een van de zitjes zelfs de Vlaamse kust of de IJzertoren zien, en loer je over de Noord-Franse grens. De bekende toeristische attractie in West-Vlaanderen werd gebouwd in 1957 door Oostenrijkse Alpenspecialisten, in de hoop zo meer toeristen naar Heuvelland te lokken. Tijdens de zomervakantie is de kabelbaan elke dag open, tijdens de krokusvakantie enkel op zondag. Nagenieten van het ritje kan met een drankje en een hapje in de aanpalende bar.

Kabelbaan Cordoba, Rodebergstraat 75, 8954 Westouter (Heuvelland). Prijs: 5 euro voor volwassenen, 4 euro voor kinderen.

© rr

Omhoog richting avonturenpark

© rr

De kabelbaan van Valkenburg in Nederlands-Limburg vervoert toeristen sinds 1954 tot op 68 meter in de lucht, naar de Wilhelminatoren op de Heunsberg. Opstappen doe je in het dalstation in de straat Neerhem. Eens boven heb je een schitterend uitzicht over het historische stadscentrum, en ver daarbuiten. Op de top van de berg wachten je nog een hele hoop verrassingen: van Adventure golf en een rodelbaan tot lasergamen. Wat begon als een kabelbaan, groeide in de loop der jaren immers uit tot Agogo Valkenburg, een heus recreatiepark. Een uitje met de kabelbaan kan elke dag, tussen 11 en 17 uur.

Kabelbaan Agogo Valkenburg, Neerhem 44, Valkenburg (NL). Prijs: 5,50 euro (kassa) en 5 euro (online) voor volwassen, 3 euro voor kinderen van 4 tem. 12 jaar, kinderen van 0 tem. 3 jaar gratis

© rr

Vlotter dan de 408 treden

© Shutterstock

Wie liever geen 408 treden naar omhoog klimt, kan de Citadel van Dinant bereiken met een kabelbaan die in de jaren 50 werd neergepoot. Door Duitsers, dan nog wel. Terwijl je naar boven vliegt, kijk je uit over het adembenemende panorama boven de Maas. De citadel zelf bevindt zich op een rotsachtige wand, die het iconische decor vormt van de stad. Aansluitend op het ritje met de kabellift, kan je een bezoekje brengen aan de Citadel, die al meer dan een eeuw is ingericht als museum voor wapens en geschiedenis. De kabelbaan is toegankelijk tijdens de krokusvakantie en in het weekend.

Téléphérique de Dinant, Chem. de la Citadelle 1, 5500 Dinant. Prijs (inclusief bezoek aan de Citadel): 11 euro voor volwassenen, 9 euro voor kinderen van 4 tot 12 jaar.