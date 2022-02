LIVE. Minister van Welzijn Wouter Beke onder vuur in Vlaams Parlement over kinderopvang

Vlaams Minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wordt tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement ondervraagd over de veiligheid in de kinderopvang. Beke ligt onder vuur omdat zijn pakket aan veiligheidsmaatregelen te laat zou komen, na de dood van een meisje van 6 maanden. Het kind overleed na een verblijf in een crèche waarover Kind en Gezin al een lange reeks klachten had ontvangen.

