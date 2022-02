Wat eet je best na of voor het fietsen? Het kookboek ‘De cycling chef’ heeft alvast een aantal lekkere receptjes

De Schot Alan Murchison was zo’n 20 jaar geleden Michelinchef met op een gegeven moment verschillende restaurants. Maar in 2013 gingen die op de fles. Intussen had de man zich volledig op de sport gegooid en won hij in zijn categorie enkele Europese en wereldtitels bij de duatlon. De voorbije jaren bundelde hij beide talenten en maakte hij onder andere dit kookboek voor fietsers.