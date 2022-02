GEMEENTERAAD. Eerst geen succes, maar alle Lanakense scholen doen nu mee aan soepproject

Lanaken

Verenigingen, lokalen en subsidies: De raad verklaarde zich akkoord met de aangepaste korting op het verbruik van dranken in de diverse gemeentelijke zalen. Voortaan wordt niet alleen 10 % vermindering gegeven op de dranken van Brouwerij Haacht maar ook op versnaperingen als chips en chocolade. Verder gaven de schepenen Dominique Terwingen, Astrid Puts en Jolein Martens (allen Open VLD) uitleg over het aangepaste verhuurreglement, waarbij er geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen de grootte van de lokalen, dat er met minder gebruikerscategorieën gewerkt wordt en dat de ‘grootgebruikerskorting’ wordt uitgebreid. Nieuw is ook dat de gemeente vanaf dit jaar de ‘billijke vergoeding’ voor het maken van muziek in de zalen ten laste neemt en dat verenigingen die ‘UitPas-partner’ zijn extra voordelen krijgen. Ten slotte worden ook de subsidieaanvragen vereenvoudigd en uniform gemaakt voor de jeugd-, sport- en culturele verenigingen.

Verkoop appartementen: Nadat er tijdens een eerste poging tot verkoop van twee appartementen en een kelderruimte aan de Jan Rosierlaan 5 geen kandidaten kwamen opdagen omdat de inzetprijs te hoog bleek te zijn, vond de gemeente nu wel een koper. Makelaar bvba Transnoma uit Lanaken is bereid om de aangepaste schattingsprijs van 50.000 euro te betalen voor de gemeentelijke eigendommen. Zowel Bert Paulissen (CD&V) als Piet van Berkel (N-VA) meenden dat beide panden volgens het BPA Centrum uitsluitend voor handelsactiviteiten zouden bestemd zijn. Schepen Verheyen (Open VLD) betwistte dat en antwoordde dat ze ook als woning konden ingericht worden.

Soepproject: Op de vraag van Vera Jans (CD&V) om meer inspanningen te leveren om het gemeentelijke project voor gratis soepbedeling aan al de basisscholen te doen slagen, gaf schepen Christel Gorissen (Vooruit/Groen) toe dat het initiatief een moeizame start kende - met slechts een drietal deelnemende scholen - maar dat na recent overleg alle scholen overstag zijn gegaan en nu wel ingaan op het aanbod. “In het schooljaar 2022 - 2023 doen alle scholen mee”, besloot een tevreden schepen.