Make-over voor Isabel na een relatiebreuk: “Hoop dat ik mezelf nog herken”

Het leven van Isabel nam recent een geheel nieuwe wending. Ze is weer single, en nu doet ze aan cohousing. “Tijd voor een make-over”, vindt Isabel. Haar wens: “Ik ga vooral genieten, en ik wil graag weten welke kleding mijn figuur flatteert.”

Zo komt ze binnen in onze studio

“Hoe je kleding combineert: ik heb er geen flauw idee van”, zegt Isabel. “Voor mijn haar krijgen jullie carte blanche, ik hoop alleen dat ik mezelf straks nog herken.” (lacht)

© Anja Blevi

Dit vindt ze van het resultaat

Isabel: “Dit is een mooie warme haarkleur, ook de make-up is niet té, het voelt allemaal heel goed. De kleding zit comfortabel en is toch vrouwelijk. Liefst loop ik nu meteen de stad in om alles te gaan showen.”

Outfit bij La Bottega: jas 895 euro, jurk 725 euro, muiltjes 135 euro. — © Anja Blevi

De tips van ons team

Stylingtip

Styliste Liesbeth Verlinden voor La Bottega: “Isabel durfde nooit een lange jurk aan omdat ze die te verhullend vond. Ik laat haar zien dat je door het accent op je taille te leggen met een geknoopt lint ook je vormen kan uitspelen. Je enkels zichtbaar maken, verlengt je silhouet. Toch liever een hak? Ga dit voorjaar voor een vrolijk kleurtje.”

© La Bottega

Groene pump Strategia, bij La Bottega, 335 euro

Beautytip

Visagiste Vera Kellens voor La Bottega: “Oogmake-up in tinten van grijs en roze laten Isabels ogen stralen. De roze lipgloss doet haar gezonde volle lippen alle eer aan. Ze heeft een gemengde huid, ik gebruikte een dun laagje BB cream met daarover losse minerale foundation. Een laagje finishing powder zorgt ervoor dat de huid niet glimt en dat je make-up langer blijft zitten. Zélfs onder een mondmasker.”

© La Bottega/Bellapierre

HD finishing powder, Bellapierre bij La Bottega, 25 euro

Kapseltip

Despina Dokas voor Mod’s Hair: “We knippen een mooie lange bob die achteraan iets korter is dan aan de voorkant. Deze natuurlijke warm bruine tint met highlights van haar eigen haarkleur geeft Isabels gelaat een gezonde gloed. Dé trend van het moment voor een reflecterende glans en soepel zacht haar is K-Water. Het product vormt in 10 seconden een ultrafijne coating op de haarvezel om de oppervlakte te verzachten en glad te maken.”

Kérastase K-Water, bij Mod’s Hair, 51 euro

Shop deze outfit

Ism styliste Liesbeth Verlinden en visagiste Vera Kellens met Bellapierre voor La Bottega (labottega.be), en kapster Despina Dokas voor Mod’s Hair (modshairhasselt.be), alle in Hasselt.

Je ook kandidaat stellen? Surf naar hbvl.be/make-over