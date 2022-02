Scarlett Johansson lanceert beautymerk, echtgenoot Colin Just reageert met grapje op Instagram

Scarlett Johansson is de nieuwste celebrity die haar eigen beautymerk lanceert. Deze week werd The Outset onthuld op Instagram. Haar echtgenoot Colin Just plaatste een grappige opmerking bij een van haar berichten.

“Ik ben tijdens mijn carrière vaak het gezicht geweest van verschillende beautymerken, en al die ervaringen waren echt geweldig”, zegt Johansson (37). ”Maar ik denk dat ik altijd het gevoel had dat ik een soort personage speelde in die campagnes, en naarmate ik me verder ontwikkelde, wilde ik een merk creëren en vertegenwoordigen dat echt bij mij past.”

Het is niet helemaal duidelijk wat The Outset precies gaat brengen, maar afgaande op de foto’s die het merk heeft gedeeld, denken we aan zuivere en natuurlijke huidverzorging. In een video met mede-oprichter en CEO Kate Foster, zegt Johansson dat ze hoopt dat het een “universeel en toegankelijk merk” zal worden. Het product zal vanaf 1 maart te bestellen zijn.

Echtgenoot Colin Jost grapte onder een zwart-wit afbeelding van Johanssons neus en mond: “Is dit de beste manier om contact met je op te nemen? Ik begin een soortgelijk merk genaamd ‘Deel van een gezicht’ en zou graag deze foto gebruiken. Merci!”

Johansson, die geen persoonlijke Instagram-account heeft, reageerde niet via het account van het merk. Foster was echter snel met een reactie. “Het spijt me. Je verzoek is met alle respect afgewezen.”

