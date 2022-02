Zeker 4 doden bij crash helikopter op Amerikaanse militaire basis

Bij het neerstorten van een helikopter op een militaire basis in de Amerikaanse staat Hawaï zijn minstens vier mensen om het leven gekomen, zo hebben Amerikaanse media op gezag van het Amerikaanse leger gemeld.

De helikopter van het type Sikorsky S-61N nam deel aan een oefening op een lanceer- en testbasis nabij Kekaha op het eiland Kauai Het toestel had net een object uit het water opgevist en probeerde dit op de grond te laten terechtkomen toen er om een nog onbekende oorzaak iets misliep.

De helikopter was eigendom van de civiele onderneming Croman die opdrachten voor de Amerikaanse zeemacht uitvoert. De inzittenden waren dan ook burgers.

Volgens het Amerikaanse leger is de basis in het woestijnachtige westen van Kauai mondiaal de grootste met instrumenten uitgeruste faciliteit voor gelijktijdige operaties op de grond, in de lucht en op het water.