Houthalen-Helchteren

In de Lijsterstraat in Houthalen-Oost is woensdagmorgen een elektriciteitskastje beginnen branden. De bewoonster merkte dit tijdig op en verwittigde de brandweer. Het ging om een nieuwe digitale meter. Die was nog maar recent geplaatst. De brandweer heeft Fluvius verwittigd van het incident. In het huis is de schade miniem. maw