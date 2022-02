Ruth Becquart: “De meeste vrouwen zijn al in contact geweest met grensoverschrijdend gedrag. Dat is schokkend”

Ruth Becquart: “‘Twee zomers’ gaat voor mij over een toxische vriendschap.” — © Dirk Alexander

Gelukkig getrouwd. Straf in haar vak. En nu ook een dochter aan de kunstacademie. Ruth Becquart heeft genoeg om blij om te zijn. Maar tegelijk is er ook die andere kant. Die immer zoekende, wroetende mens. Voor wie de slaap soms moeilijk komt. “Het zijn rare tijden. Alles barst open en is verwrongen.

Ik denk dat het even moet. Heftig.”