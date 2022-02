Neos Genk woont opnames van tv-programma Blokken bij

Onderweg werden de Neosleden - omdat het Valentijn was - getrakteerd op een doosje pralines wat een glimlach toverde op alle gezichten. Na een lekker middagmaal in de EMG studio's in Vilvoorde ging het richting opnamestudio.Voor sommigen was het bijzonder moeilijk om de antwoorden niet hardop te roepen, maar ze hadden zwijgplicht en probeerden zich daar ook aan te houden, wat voor sommigen wel moeilijk bleek.In de swingende stijl die we gewend zijn van Ben Crabbé, werden twee programma's opgenomen, die in maart op het scherm te zien zullen zijn.Het was een boeiende namiddag die brein van de Neosleden weer wat aanscherpte.