Officieel: met deze renners komt Quick-Step Alpha Vinyl aan de start in het openingsweekend

Tussen Gent en Ninove bestaat het team van de Wolfpack zaterdag uit Kasper Asgreen, vorig jaar winnaar van de Ronde van Vlaanderen, Iljo Keisse, Josef Cerny, Yves Lampaert, Florian Sénéchal, Bert Van Lerberghe en Zdenek Stybar. Die laatste won de openingsklassieker in 2019.

Op zondag is spurtbom Fabio Jakobsen de kopman. De Nederlander won dit seizoen al vier keer. In vergelijking met de selectie van zaterdag komt ook de Duitser Jannik Steimle bij het team. Kasper Asgreen en Josef Cerny starten niet in Kuurne.

Tim Declercq ontbreekt komend weekend bij Quick-Step Alpha Vinyl. Hij herstelt van pericarditis, een ontsteking van het hartzakje.

“Als Belgisch team is het openingsweekend altijd spannend”, blikte sportdirecteur Tom Steels vooruit. “De renners kijken er naar uit en het wordt een goede test voor hun conditie. We hebben verschillende jongens - Kasper, Yves, Florian en Zdenek - in onze rangen die de finale kunnen rijden en een goed resultaat kunnen neerzetten in de Omloop. Een dag later komen Fabio en Jannik er dan bij.”