Kate Middleton (40) wil nog een kindje: “William maakt zich zorgen wanneer ik in de buurt kom van baby’s”

Tijdens een solobezoek aan Denemarken gaf de hertogin van Cambridge toe dat ze best nog wel een vierde kindje zou willen. Prins William denkt daar echter iets anders over.

Op de eerste dag van haar koninklijke bezoek in Denemarken ontmoette Kate dinsdag jonge ouders en hun baby‘s tijdens een bezoek aan de Universiteit van Kopenhagen. Ze was aanwezig voor een project dat tot doel heeft het geestelijk welzijn van en de relaties tussen baby’s en hun ouders te bevorderen.

Kate, die mama is van prins George (8), prinses Charlotte (6) en prins Louis (3), heeft de ontwikkeling van jonge kinderen tot een van haar belangrijkste koninklijke taken gemaakt. En voortdurend in de buurt van baby’s zijn, doet wat met de hertogin.

“Het maakt me heel erg broeds”, grapt Kate. ”William maakt zich altijd zorgen over mijn ontmoetingen met kinderen onder de één jaar. Ik kom thuis en zeg: Laten we er nog eentje nemen.”