Nieuwe auto van Max Verstappen lijkt de meest radicale tijdens eerste testdag

In de Formule 1 zijn op het circuit van Barcelona de wintertests begonnen met wereldkampioen Max Verstappen al meteen in de auto. Zijn Red Bull lijkt de meest radicale auto van allemaal met vooral andere sidepods dan de andere teams.

LEES OOK. Dit is de nieuwe auto van Verstappen. Of toch niet?

Naar de nieuwe Red Bull werd woensdagochtend het meest uitgekeken, omdat het team van de wereldkampioen bij zijn jaarlijkse presentatie een showmodel had gebruikt om niet in zijn kaarten te laten kijken. Alleen de kleurenstelling was daarvan echt. Maar bij het begin van de wintertests in Barcelona kon Red Bull de nieuwe RB18 niet meer verborgen houden. Adrian Newey, de succesvolste ontwerper uit de F1-geschiedenis, heeft opnieuw andere oplossingen bedacht dan de andere teams. De sidepods zijn nog steeds moeilijk zichtbaar door de donkere kleuren, maar ze ogen agressiever dan bij de concurrentie met smalle luchtinlaten en een gedurfde onderkant. Sidepods, de flanken tussen de wielen,geleiden de lucht rond en onder de auto, maar ook naar de motor en de koelsystemen. Kleine luchtinlaten bieden aerodynamisch meer mogelijkheden, maar de motor en aanverwante systemen moeten natuurlijk wel genoeg lucht krijgen. Newey lijkt een radicaler compromis gevonden te hebben.

De sidepods krijgen tot dusver de meeste aandacht in de nieuwe auto’s, die voor het eerst sinds de jaren ‘80 ontwikkeld zijn rond grondeffect: de downforce wordt vooral gecreëerd onder de auto in plaats van met vleugels aan de bovenkant. De vertrouwde flapjes en vleugeltjes op het koetswerk zijn niet meer toegelaten, maar toch lijken de ideeën van de ontwerpers in deze zone het meest uiteen te lopen.

Dat neemt niet weg dat ook de voorkant van Red Bull opvalt. De neus loopt niet uit op de onderste plaat van de voorvleugel, maar op de tweede. Zeker op dit vlak worden evenwel nog updates verwacht voor de start van het seizoen.

Op dag 1 van de driedaagse test zit Max Verstappen aan het stuur. Donderdag volgt teammaat Sergio Perez. Vrijdag wisselen de twee af.

Max Verstappen. — © AP

Max Verstappen. — © AP

George Russell in de Mercedes, met meetapparatuur voor de aerodynamica achter de voorwielen. — © REUTERS

Charles Leclerq in de Ferrari met sensoren aan de achterkant. — © ISOPIX

Fernando Alonso in de Alpine. — © AP