Privévliegtuig van Elton John kampt met storing tijdens storm Franklin: “Afschuwelijk om te zien”

De 74-jarige Britse popzanger was onderweg naar een optreden in New York toen zijn privévliegtuig getroffen werd door rukwinden van meer dan 130 kilometer per uur en vervolgens ook nog eens te maken kreeg met een hydraulische storing.

Ongeveer een uur na het opstijgen in het Britse Hampshire - op een moment dat het vliegtuig op ongeveer 3.000 meter hoogte vloog - kreeg de piloot van Elton John de melding dat er iets mis was. Een hydraulische storing. Er zat niets anders op dan opnieuw contact op te nemen met de luchthaven waar ze vertrokken waren en rechtsomkeert te maken.

Maar daarmee waren de problemen niet van de baan. Op dat moment raasde storm Franklin door het Verenigd Koninkrijk en werd het privévliegtuig (dat volgens Britse media zo’n 80 miljoen euro gekost heeft) getroffen door rukwinden van meer dan 130 kilometer per uur. Een eerste noodlanding moest worden gestaakt omwille van de te hevige wind, idem voor een tweede poging. “Het vliegtuig kon niet landen, het was afschuwelijk om te zien”, zo meldt een getuige aan The Sun. Pas bij een derde poging werd de Britse popster wel veilig aan de grond gezet.

Hoewel de 74-jarige zanger naar verluidt “geschokt” was door de beproeving, stapte hij enkele uren later toch opnieuw het vliegtuig in richting New York. Hij was zelfs nog op tijd voor zijn optreden. The show must go on, nietwaar?