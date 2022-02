GEMEENTERAAD. Sereen debat over toekomstige sportvelden in Alken

Alken

RUP Sport- en Recreatievelden: De oppositie herhaalt haar oproep naar de meerderheid toe om de piste van de Broosveldsite te verlaten. Raadslid Vanhex (Open VLD) toont foto’s en argumenteert ook op basis van het nieuwe rapport van het actiecomité. “Dit gaat veel geld kosten en ook ellenlange procedureslagen”, aldus het raadslid. Ook Kris Franssens (CD&V) pleit voor een snelle oplossing door de bestaande infrastructuren in Terkoest en Langveld te behouden en eventueel te renoveren. De meerderheid stelt dat ze eind maart het debat wil voeren omdat ze tegen dan klaar is met het aanscherpen van de door minister Demir aangehaalde bezwaren.

Alken Valley: In het kader van het masterplan ‘Alken Valley’ wil de gemeente een projectontwerper en -begeleider aanstellen voor de realisatie van het valleipark en de groenblauwe dooradering. Er zal een landschapsarchitect worden aangesteld. Die zal de conceptrealisatie en de projectopvolging uitvoeren. De kostprijs wordt geraamd op 140.000,00 euro, inclusief 21% btw.

Kasteel d’Erckenteel: Kris Franssens (CD&V) vraagt naar een stand van zaken over mogelijke plannen voor een eventuele aankoop van het kasteel op Terkoest door de gemeente. “Wij zijn met het bestuurscollege ter plaatse gaan kijken begin juni”, reageert burgemeester Penxten (N-VA). “Sindsdien is er geen nieuwe afspraak gemaakt. Er moet nog heel wat verduidelijkt worden. Maar we zullen in de toekomst nagaan of een aankoop van het domein voordelen kan bieden voor onze lokale gemeenschap op Terkoest.” De volgende stap is een ontmoeting met de raad van bestuur van de zusters en met Integra.