Aandeelhouders KV Mechelen ondertekenen kapitaalsverhoging, mandaat toezichthouder Penninckx ‘in beraad’

Dieter Penninckx blijft de grootste aandeelhouder maar ziet zijn aandelenpakket terugzakken van 71,2% naar 45%. In de finale onderhandelingen, die zes tot zeven uur hebben aangesleept, eiste Penninckx voor zichzelf een zitje op in de nieuwe Raad van Toezicht, maar de rest van de aandeelhouders zag dat niet zitten. Als uitweg uit de impasse werd er uiteindelijk overeengekomen om zijn toezichthoudersmandaat ‘in beraad’ te nemen.

Alle partijen zijn het engagement aangegaan om binnen de drie maanden tot een akkoord te komen. Als er geen andere oplossing gevonden wordt, zal Penninckx wellicht toch zijn mandaat kunnen opnemen in de Raad van Toezicht. De hoofdaandeelhouder bemachtigde vijf van de elf zitjes in het hoogste bestuursorgaan van de club. Drie daarvan heeft hij al aangeduid, de twee andere zijn nog niet toegewezen.

De Nederlands ondernemer en voorzitter van zusterclub Helmond Sport Philippe van Esch wordt de op één na grootste aandeelhouder van de club. Van Esch neemt het grootste deel van de kapitaalsinjectie (3,3 miljoen euro) voor zijn rekening. Ook algemeen directeur Frank Lagast mag zich voortaan aandeelhouder noemen. Lagast kocht zich in voor een kleine acht procent. In het kader van ‘good governance’ zal Lagast afstand doen van zijn bestuursfunctie, maar hij blijft wel actief als CEO in het directiecomité. Dat directiecomité werd gisterenavond aangesteld voor de komende vijf jaar. De supporters krijgen 7,5 procent van de aandelen in handen maar behouden wel hun vetorechten en krijgen drie zitjes in de Raad van Toezicht. Mark Uytterhoeven, die KV in 2002-2003 redde van de ondergang, krijgt een levenslang mandaat. Het geld van de kapitaalsinjectie zal in de eerste plaats gebruikt worden om de schulden op korte termijn aan te zuiveren.