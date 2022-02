Gezinsbond vraagt preventieve maatregelen in kinderopvang: “De lat moet omhoog”

De Gezinsbond pleit naar aanleiding van het overlijden van een kindje in een crèche in Mariakerke voor preventie door een betere basiskwaliteit. “De lat moet omhoog”, klink het in een persbericht waarin de organisatie opnieuw een lans breekt voor een “kindnorm” die de noden van het kind centraal zet.

In kinderdagverblijf ’t Sloeberhuisje liep een kind van zes maanden een ernstig hersentrauma op, waarna het vorige week in het ziekenhuis overleed. Er waren al langer klachten en meldingen over de crèche.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) zei eerder deze week dat hij de “rotte appels” in de welzijnssector sneller wil verwijderen. Vlaanderen gaat het handhavingsbeleid in een aantal deelsectoren, waaronder de kinderopvang, verstrengen. Het is bijvoorbeeld de bedoeling meer openbaarheid te geven over de inspectieverslagen en de Zorginspectie te versterken. Specifiek voor de kinderopvang wordt de procedure voor starters herbekeken, wordt de oprichting van een ethische commissie onderzocht en komt er een audit naar de uitvoering van de handhaving.

De Gezinsbond vraagt al langer zo’n beter handhavingsbeleid, klinkt het. Daarbij moeten de rechten van de gezinnen en kinderen meer in rekening worden gebracht tijdens de procedures. De organisatie vraagt garanties dat er snel werk van gemaakt wordt.

Preventie

Maar daar stopt het niet. “Strenger controleren is slechts één deel van de oplossing en impliceert dikwijls ook dat het kwaad al geschied is. De Gezinsbond vraagt dan ook om meer preventieve maatregelen. Verhoog de basiskwaliteit, net omdat baby’s en peuters zo kwetsbaar zijn, fysiek maar ook mentaal. De eerste duizend dagen in het leven van kinderen zijn cruciaal.”

Een “kindnorm” komt neer op een beleid dat rekening houdt met wat kinderen aankunnen en nodig hebben. De Gezinsbond denkt bijvoorbeeld aan betere opleidingsvereisten, permanente bijscholing, betere verloningen, minder kinderen per begeleider, kleinere groepen en regelmatige monitoring van de pedagogische opvangkwaliteit.