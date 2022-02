Genkse arts voor verslaafden Rita Verrando overleden: “een monument”

De Genkse huisarts Rita Verrando (66) is na een slepende ziekte overleden. Ze was medisch directeur van de vzw Zorggroep Zin die gespecialiseerd is in geestelijke gezondheidszorg en drugpreventie. De verslagenheid in haar omgeving is groot.

Niet geheel onverwacht is op 17 februari Rita Verrando gestorven. Ze is in Genk gekend als de arts die zich jarenlang ontfermde over drugsverslaafden en ze begeleidde naar een reïntegratie in de maatschappij. Ward Lambrechts, voormalig directeur van het ontwenningscentrum Katarsis, werkte jarenlang met Rita Verrando. “Ze was een zeer geëngageerde arts”, zegt Lambrechts. “Vooral in de tweede helft van de jaren tachtig heeft ze zich samen met nog enkele andere artsen ingezet voor de toenemende verslaving aan heroïne in onze provincie. Vooral in de mijnstreek, met de sluiting van de mijnen, en in Sint-Truiden was dat probleem erg groot. Ze was erg gedreven en gespecialiseerd in de drughulpverlening en actief in het Medisch Sociaal Opvangcentrum waar laagdrempelige multidisciplinaire hulpverlening wordt aangeboden. Ze is in de figuurlijke zin van het woord een grote dame met een groot hart. We mogen gerust zeggen dat we een monument in onze provincie verliezen.”

Inspirerend

Ook de Zorggroep Zin heeft het over een dame met een groot rechtvaardigheidsgevoel en een enorm maatschappelijk engagement. “Ze is voor ons een blijvende inspirerende kracht”, zo staat in de afscheidsbrief van de Zorggroep. “Het moeten missen van haar authentieke en warme betrokkenheid maakt ons triest maar tegelijk ook enorm dankbaar. Binnen enkele weken voorzien we binnen onze organisatie een herdenkingsmoment.” Dokter Verrando laat drie kinderen en twee kleinkinderen achter. De afscheidsviering vindt plaats in familiaire kring. Wel kan nog een groet gebracht worden op donderdag 24 februari tussen 18.30 uur en 19.30 uur bij Uitvaartzorg Remans in de Hoogstraat 83 in Genk. (Cn)