Zonhoven gaat samenwerken met Depot Margo: gezonde voeding voor kwetsbare inwoners

“Het team van Depot Margo is blij dat Zonhoven de volgende schakel vormt in het Limburgs netwerk,” legt coördinator Linda Bleukx uit. “We streven ernaar om met onze jonge vzw zoveel mogelijk mensen te bereiken, die zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevinden. Ons aanbod van gezonde voeding en kwaliteitsvolle producten geeft hen meer eigenwaarde. Bovendien is onze organisatie een belangrijke stap in het tegengaan van voedselverspilling.”

Depot Margo verzamelt voeding en basisproducten bij lokale ondernemers. Ze ontvangt vooral overschotten of ze krijgen steun van de bedrijven. Die voorraad wordt vervolgens verdeeld via lokale gemeentebesturen en hulporganisaties. Zonhoven en de lokale Sint Vincentius vereniging doen vanaf nu dus ook mee. “Als gemeente nemen wij de jaarlijkse kost voor de samenwerking op onze rekening,” belooft schepen van sociale zaken Ria Hendrikx (Open VLD). “Wij zijn tevreden dat wij dit bijkomend aanbod aan onze maatschappelijk kwetsbare inwoners kunnen voorzien. Deze producten worden beschouwd als een belangrijke aanvulling op de huidige voedselpakketten.”

“Onze eigen Sint Vincentius vereniging is zeer enthousiast over dit initiatief,” besluit schepen van welzijn Frank Vandebeek (Open VLD). “Zij krijgen nu toegang tot alle producten die door Depot Margo beschikbaar worden gesteld. Het gaat dus voornamelijk over gezonde voeding en kwaliteitsvolle onderhouds-, en verzorgingsproducten. In die optiek kadert deze samenwerking in het door ons ondertekende Charter ‘Gezonde gemeente’.”

TR