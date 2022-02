Witloof snijden met de ‘potloodmethode’: zo raak je makkelijk af van die bittere kern

Mari Maris: “Een plakje van de onderkant van witloof afsnijden is meestal genoeg, in de moderne rassen zit eigenlijk nooit meer een bittere kern. Hij kan wel hard zijn, dat is voor rauw gebruik minder geslaagd, maar dan snij je hem waarschijnlijk toch. Als je dat doet volgens de methode potlood kom je hem vanzelf tegen: leg een stronkje op een snijplank en snijd er vanaf de punt schuine reepjes af, draai hem steeds na een paar halen tot je de harde kern overhoudt als een potloodpunt.”

Groentenkoningin of de Nederlandse Ottolenghi wordt ze genoemd, en die loftrompetten zijn helemaal terecht voor Mari Maris. Ze is verzot op groenten en schrijft er niet alleen graag dikke kookboeken over, maar teelt ze ook zelf op haar eigen boerderijtje in Noord-Frankrijk. “Ik móét helemaal niet meer groenten eten, ik zou wel gek zijn als ik niet zo veel mogelijk groenten at. Ik hoop van harte dat ik een beetje kan helpen om jou elke dag te laten genieten van het enorme kleur-, geur- en smaakpalet dat groenten biedt.”