Jinnih Beels (Vooruit) vindt dat overheid drugs moet produceren en verkopen

Volgens Beels, de Antwerpse schepen van Onderwijs en Jeugd en criminologe van opleiding, is het hoog tijd dat de Belgische drugswet - die donderdag exact 101 jaar van kracht is - anders aangepakt wordt. Ze pleit voor een legalisering van drugsgebruik, ook van hard drugs zoals cocaïne.

“Het zou verstandig zijn om zowel het bezit als het gebruik van drugs uit het strafrecht te halen. Gebruikers zouden niet gestraft mogen worden, zelfs niet met een boete - wat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) recent nog voorstelde”, aldus Beels, die vindt dat boetes de ongelijkheid verscherpen. “Wie het zich kan permitteren, betaalt die 200 of 300 euro en blowt of snuift rustig verder. De anderen komen in de miserie terecht.”

“Drugsvrije wereld is illusie gebleken”

Beels, die vroeger nog aan de slag was als commissaris bij de federale politie, wordt bijgestaan door Tom Decorte, drugsexpert van de UGent. “In 1921 wilden ze een drugsvrije wereld creëren”, zo zegt hij in Knack. “Dat is een illusie gebleken, maar de strafwet is wel de ruggengraat van het drugsbeleid gebleven.”

De Vooruit-schepen zegt er wel bij dat ze “vierkant tegen alle soorten drugs” is en pleit wel voor een verbod op drugsgebruik voor minderjarigen. “Ik vind dat we op de eerste plaats jongeren moeten leren om op een verantwoorde manier met roesmiddelen om te gaan.”

Drugs van de overheid

Tot slot doen Beels en Decorte nog een opmerkelijk voorstel. De overheid moet niet alleen zelfs drugs produceren, maar ook verkopen. “Zo weet je bij substanties als cannabis op z’n minst wat erin zit”, aldus Beels. “En zo kan je ook echt een klap uitdelen aan de drugsbendes en de illegale handel.”

Volgens Decorte zou je niet alleen cannabis maar ook hard drugs als cocaïne bij de overheid moeten kunnen kopen. “Mits je voldoende restricties inbouwt.”