Stoppen slaan door bij Alexander Zverev: toptennisser klopt met racket tegen scheidsrechtersstoel en wordt uit toernooi gezet

Zverev, de nummer 3 van de wereld, had in de eerste ronde de Amerikaan Jenson Brooksby (ATP 45) verslagen in een nachtelijke partij van 3,5 uur tennis. Hij zou in de tweede ronde zijn landgenoot Peter Gojowczyk (ATP 95) treffen.

Zverev misdroeg zich na zijn partij in het dubbelspel met de Braziliaan Marcelo Melo. Het duo verloor van de Brits-Finse combinatie Lloyd Glasspool en Harri Heliovaara na een supertiebreak (6-2, 4-6 en 10/6). Meteen na de partij intimideerde de Duitser de umpire. Hij sloeg onder meer met zijn racket tot vier keer toe tegen de stoel van de arbiter.

De beelden:

