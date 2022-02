Geen Belgisch openingsweekend, maar krijgen we Mathieu van der Poel nog te zien in het klassieke voorjaar? Trainingsritten doen het beste vermoeden

Wanneer zien we Mathieu van der Poel (26) voor het eerst terug in het peloton? Het antwoord op die vraag moeten we u voorlopig verschuldigd blijven. Maar dat het met zijn rugblessure de goede kant opgaat is wel duidelijk. De Strava-ritten van het Nederlanse multitalent zijn al even geen plezieruitjes meer.

Mathieu van der Poel is al een dikke week in Spanje aan het werken aan zijn comeback. Hij doet dat onder de Spaanse zon in Pedreguer. “Optimale omstandigheden om te genezen van zijn rugblessure”, zei Christoph Roodhooft, ploegleider van Alpecin-Fenix, afgelopen maandag nog bij het Algemeen Dagblad.

Al sinds 10 februari werkt Van der Poel bijna dagelijks een stevige training af. Dinsdag nog een ritje van bijna 170 kilometer en meer dan 2.400 hoogtemeters aan een gemiddelde van 33,5 kilometer per uur. Die snelheid haalde hij echter niet alleen. Onder meer Victor Campenaerts en Bart Aernouts waren mee op pad.

Ook afgelopen maandag ging het er stevig aan toe op de training van Van der Poel. Een rit van 157 kilometer, meer dan 3.200 hoogtemeters en een gemiddelde van 30,5 kilometer per uur.

Het is moeilijk om exacte voorspellingen te doen over zijn comeback, maar de cijfers die hij nu al voorlegt doen ons het beste vermoeden. Cristoph Roodhooft vertelde afgelopen maandag dat zijn poulain nog een tweetal weken in Spanje zou blijven om te trainen. Wat er daarna op het programma van Van der Poel staat, is nog niet duidelijk. “Patience is key”, geduld is de sleutel, schreef Van der Poel vorige week nog op zijn Instagram.