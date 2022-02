In het voorjaar komt ze ons verblijden met nieuwe Soegesties in Vlaanderen vakantieland. Ondertussen probeert comedian Soe Nsuki haar vrolijkheid, verwondering en energie in de juiste hoeveelheden te mixen bij het schrijven en try-outen van Soenami. Zo heet haar nieuwe show, die in december in première gaat. Dit zijn haar vier gouden levenstips.