Rafael Nadal wint eerste wedstrijd sinds Australian Open, ook Medvedev stoot door in Mexico

Rafael Nadal (ATP 5) heeft woensdag op het ATP-toernooi in het Mexicaanse Acapulco zijn eerste zege geboekt sinds zijn triomf op de Australian Open eind januari. De 35-jarige Spanjaard versloeg in zijn eerste ronde de Amerikaanse lucky loser Dennis Kudla (ATP 100) na één uur en zeventien minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-2).

In de tweede ronde treft Nadal opnieuw een Amerikaan, en opnieuw een speler die als lucky loser werd opgevist uit de kwalificaties. Stefan Kozlov (ATP 130) wordt dan zijn tegenstander. Kozlov versloeg in zijn eerste ronde verrassend de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 33) in drie sets (7-6 (10/8), 5-7 en 6-3).

Nadal won vorige maand de Australian Open, zijn 21e Grand Slam en zijn 90e ATP-titel, door in de finale de Rus Daniil Medvedev (ATP 2) te vloeren. De 26-jarige Rus, die deze week de nieuwe nummer één van de wereld kan worden, klopte in zijn eerste duel in Mexico de Fransman Benoît Paire (ATP 49) na één uur en 42 minuten tennis in twee sets (6-3 en 6-4). Medvedev ontmoet in de tweede ronde de Spanjaard Pablo Andujar-Alba (ATP 68). Die versloeg in zijn eerste ronde thuisspeler Alex Hernandez (geen klassement), die dankzij een wildcard op de hoofdtabel stond, in twee korte sets (6-0 en 6-1).

Medvedev is sowieso de nieuwe nummer 1 van de wereld als hij de Mexican Open wint, onafhankelijk van wat huidig leider Novak Djokovic tegelijkertijd op het ATP-toernooi van Dubai presteert. Zowel voor Medvedev als voor Nadal was het woensdag de eerste partij sinds de finale in Melbourne.

Medvedev kan de 27e tennisser worden die zich de nummer 1 van de wereld mag noemen en de derde Rus. Zijn landgenoten Yevgeny Kafelnikov (1999) en Marat Safin (2000-2001) gingen hem voor.