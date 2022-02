Marine Le Pen nog niet zeker dat ze kan deelnemen aan Franse presidentsverkiezingen

Le Pen, die in 2017 in de tweede ronde van de verkiezingen verloor van president Emmanuel Macron, vreest dat ze niet de 500 handtekeningen van verkozenen zal verzamelen die nodig zijn om zich volgens het Franse verkiezingssysteem kandidaat te stellen. Op tien dagen van de deadline van 4 maart heeft ze 366 “sponsors” verzameld.

Le Pen staat volgens de peilingen op de tweede plaats, na Macron die officieel zijn kandidatuur nog niet heeft aangekondigd, maar wel al meer dan 500 handtekeningen verzamelde.

De andere kandidaat van extreemrechts, Eric Zemmour, zei zondag al dat het “zeer waarschijnlijk” is dat hij niet aan zijn 500 sponsors zal raken.

Ook andere kandidaten zijn in de weer om het noodzakelijke aantal handtekeningen binnen te halen, zoals de extreemlinkse Jean-Luc Mélenchon. Hij is de enige kandidaat aan de verdeelde en verzwakte linkerkant van het politieke spectrum die meer dan tien procent haalt in de peilingen.