KMI waarschuwt plaatselijk voor gladde wegen, maar zon laat zich eindelijk nog eens zien

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) kondigt voor woensdagochtend code geel af voor gladheid in heel België. Tussen 4 en 11 uur is de vorming van ijsplekken plaatselijk mogelijk.

“Na de doortocht van een neerslagzone verwachten we vannacht brede opklaringen en weinig wind. Daardoor wordt het vrij koud zodat er in de loop van de nacht en woensdagochtend lokale ijsplekken kunnen ontstaan. Nabij de Franse grens is er ook kans op enkele aanvriezende mistbanken”, aldus het KMI op zijn website. Code geel geldt in alle provincies, met uitzondering van de kust.

© KMI

Zon laat zich eindelijk nog eens zien

De zon laat zich woensdag eindelijk nog eens zien, maar in de namiddag verschijnen er wel opnieuw meer wolken, zo meldt het KMI nog. De komende dagen gaat het opnieuw regenen.

Woensdag is het in vele streken eerst zonnig met eventueel wat ochtendgrijs nabij de Franse grens. In de namiddag verschijnen er meer wolken vanaf het westen en vanaf Frankrijk, maar het blijft droog. We halen maxima van 7 tot 11 graden bij een zwakke en later matige zuiden- tot zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wordt het zwaarbewolkt met eventueel wat lichte lokale neerslag. Er waait een matige zuidwestenwind bij minima tussen 3 en 7 graden.

Donderdag start zwaarbewolkt en meestal droog. Een neerslagzone bereikt rond de middag onze kuststreek en trekt vervolgens landinwaarts. In het westen wordt het geleidelijk droger en mogelijk verschijnen er in de late namiddag nog enkele opklaringen. De wind waait aanvankelijk matig uit het zuiden tot zuidwesten en ruimt naar westelijke richtingen toenemend tot vrij krachtig tijdens de doortocht van de neerslagzone. Tijdelijk zijn er rukwinden tot 75 kilometer per uur mogelijk. De maxima schommelen tussen 6 en 11 graden.

Vrijdag wordt het wisselvallig met enkele buien, en die zijn frequenter over de zuidoostelijke landshelft. Tussen de buien door is er ruimte voor opklaringen. De maxima schommelen tussen 2 en 8 graden bij een matige tot soms vrij krachtige en vlak aan zee meestal krachtige wind.

Tijdens het weekend zorgt een hogedrukgebied voor droog en rustig weer. Zaterdagochtend vriest het in de meeste streken lichtjes en kan er in de Ardennen wat (aanvriezende) mist voorkomen. In de loop van de dag wordt het ook daar zonnig. We halen maxima van 3 tot 8 graden bij een meestal zwakke wind uit veranderlijke richtingen.

Ook op zondag blijft het rustig en droog met veel zonneschijn. ’s Ochtends vriest het opnieuw en in de namiddag klimt het kwik naar 5 tot 9 graden. De wind waait zwak of soms matig uit veranderlijke of zuidoostelijke richtingen.