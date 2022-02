Nacer Chadli blijft met Basaksehir in de running voor Champions League na zege tegen Konyaspor

Basaksehir heeft dinsdag een belangrijke inhaalwedstrijd van de 21e speeldag in de Turkse Süper Lig met 2-1 gewonnen van Konyaspor. Nacer Chadli stond in de basis bij de thuisploeg, die oprukt naar de derde plaats.

Zymer Bytyqi (37.) zette Konyaspor, nummer twee in het klassement, op voorsprong. Na de rust maakte Fredrik Gulbrandsen (49.) al snel gelijk, even later schonk Musa Cagiran (63.) Basaksehir de zege met een owngoal.

In de stand springt Basaksehir over Demirspor naar de derde plaats. Chadli en ploegmaats naderen tot op drie punten van Konyaspor, dat momenteel de tweede plaats bezet, die recht geeft op de voorrondes van de Champions League.