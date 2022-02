Limburg United B telt Lommel voor rust al uit

Limburg United stond met slechts zeven spelers aan de opworp, maar nam de beste start. Via driepunters van Vanderhoydonck, Bovy en Dammen werd de eerste kloof gemaakt. Lommel maakte veel fouten, waardoor United aan de vrijworplijn de kloof kon uitdiepen. Inside kon Toon Ceyssens een beetje milderen, maar Limburg speelde veel efficiënter en pakte ook aanvallende rebounds.

© Dick Demey

“Het was een speciale wedstrijd voor beide ploegen en wij hebben onmiddellijk de toon gezet”, reageerde Dammen. “We hadden nog iets recht te zetten na de zware nederlaag in Lommel. We startten heel agressief, maar bij de rust dachten we iets te vroeg dat het gespeeld was. We probeerden het verschil van de heenmatch nog veilig te stellen, maar dat lukte niet.”

Een veel agressiever Lommel toonde zich na de rust. Met een 0-13 ging het naar 56-38. Lommel pakte de aanvallende rebounds nu wel en ook de afwerking was beter. Het naderde tot op twaalf punten. Maar United kon opnieuw controleren. “Defensief hadden we het moeilijk om hen te stoppen”, besefte De Keuster. “Die energie was er wel na de rust, maar dat was te laat. Jammer, maar meer dan de schade beperken zat er niet meer in.”

© Dick Demey