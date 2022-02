Juventus laat uitoverwinning liggen en moet thuis vol aan de bak tegen Villarreal

Geen winnaar in het duel tussen Villarreal en Juventus. De Oude Dame gaf een vroege voorsprong in Spanje uit handen en moet de klus dus klaren voor eigen publiek.

Het duurde amper 32 seconden alvorens de netten trilden in het Estadio de la Cerámica in Spanje. Dusan Vlahovic was zijn belagers te snel af en knalde de bal met zijn mindere rechter onhoudbaar voorbij doelman Gerónimo Rulli. Voor de Servisch spits, die Juventus ruim 80 miljoen euro kostte afgelopen winter, was het zijn eerste doelpunt bij zijn debuut in de Champions League.

Maar zoals zo vaker dit seizoen kon Juve dat niveau niet aanhouden. Het had zelfs geluk toen Giovani Lo Celso een uitstekende kans liet liggen voor de thuisploeg. Na de pauze speelden de Italianen iets aanvallender, maar kregen ze het deksel op de neus. Adrien Rabiot liet Daniel Parejo helemaal alleen de zestien inlopen en die faalde niet: 1-1.

Meteen de eindstand in Spanje en dus is, door de afschaffing van de regel van doelpunten op verplaatsing, alles te herdoen wanneer Villarreal op 16 maart op bezoek komt in het Juventus Stadium in Turijn.