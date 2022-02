Geraardsbergen

Een bus van De Lijn is dinsdag in vlammen opgegaan in de Kattestraat in Geraardsbergen, vlak bij het ASZ-ziekenhuis. Twee wagens die in de buurt stonden, ondergingen hetzelfde lot. Volgens een getuige kon de buschauffeur zich maar net op tijd uit de voeten maken. Niemand raakte gewond, maar het voorval zorgde voor heel wat beroering.