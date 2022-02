Limburgs Landschap koopt stukje Groene Delle: “Nog 33 hectare en gebied is gered”

Limburgs Landschap vzw is sinds maandag eigenaar van 26 hectare Groene Delle. Het gebied werd gekocht dankzij crowdfunding. Op die manier is de eerste grote stap gezet in het behoud van dit stukje groen op de grens van Lummen en Hasselt.

Maar de vzw is ambitieus. Intussen lopen er onderhandelingen met andere eigenaars van gronden in het gebied. “De 26 hectare die we nu hebben gekocht, waarvan 4 hectare landbouwgrond, waren van een familie. Een andere familie heeft nog eens 33 hectare in bezit. Als we hun grond zouden kunnen kopen, is 80 procent van het gebied is onze handen en kan je zeggen dat het gebied gered is”, zegt Frans Verstraeten, directeur van Limburgs Landschap vzw.

© Karel Hemerijckx

Eind 2020 besliste de Vlaamse regering dat er geen industriegebied komt in de Groene Delle. Er werd een recordaantal bezwaarschriften tegen de kapping ingediend. Limburgs Landschap vzw kreeg meteen een aanbieding om een groot perceel te kopen. Omdat ze zelf een deel van de som moesten betalen, werd een crowdfunding opgezet om aan die 85.000 euro te geraken. “Het is dankzij die inzameling dat we nu de 26 hectare kunnen kopen. Een deel van het gebied zal openblijven voor het publiek. Daarnaast worden er wat bomen geplant in het landbouwgebied. Het stukje Groene Delle moet een gevarieerd gebied worden met bossen, heide en open ruimten. De plannen gieten we momenteel in een beheerplan”, legt Verstraeten uit.

De wandelroute in het gebied wordt voorlopig behouden. “Maar ook daar gaan we kijken naar de ideale route. En als er ergens moeilijke passages zijn, kunnen we die - nu we eigenaar zijn - ook aanpakken.” mm

