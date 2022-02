De avatar van Stromae is gebaseerd op een concert dat hij enkele weken geleden gaf in Parijs. — © AFP

Een uur, en hij was weer weg. De songs van ‘Multitude’? Later pas, klonk het vooraf, nu enkel de hits. Maar Stromae (36) toonde zich gul in Paleis 12. Mét nieuw materiaal, dus. Het weerzien in Brussel was kort, krachtig en bráákte klasse. Een snelcursus grandeur volgens de maestro.