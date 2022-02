Tweede plaats, maar geen WK-limiet voor Ben Broeders op World Athletics Indoor Tour

Polsstokspringer Ben Broeders is dinsdag als tweede geëindigd bij de World Athletics Indoor Tour in het Poolse Torun. Hij evenaarde met 5m71 zijn seizoensbeste en bleef daarmee tien centimeter onder de limiet voor het WK indoor in Belgrado.

Het Belgisch record van Broeders staat op 5m80. Dat moet hij dus verbeteren om naar Belgrado te mogen, maar voorlopig wil dat niet lukken. Zaterdag neemt de Leuvenaar deel aan het BK indoor in Louvain-la-Neuve, de kwalificatieperiode voor het WK loopt nog tot 7 maart. De winst ging dinsdag naar de Filipijn Ernest Obiena met 5m81.

Michael Obasuyi, die al geplaatst is voor Belgrado, moest zijn 60 meter horden vroegtijdig verlaten door een hamstringblessure. Of zijn WK in gevaar komt, is nog onduidelijk. De winst ging naar de Pool Damian Czykier, die met 7.48 een nationaal record liep.

Op de 400 meter liep de Nederlandse Femke Bol een beste wereldjaarprestatie van 50.64. Op de 60 meter verraste de Poolse Ewa Swodoba door in 7.04 te winnen, één honderdste voor de Jamaicaanse regerende olympische sprintkampioene (100 & 200m) Elaine Thompson-Herah. Op de 1.500 meter liep de Ethiopische Gudaf Tsegay een beste wereldjaarprestatie van 3:54.77, de tweede ooit gelopen na haar eigen wereldrecord.