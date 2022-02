Bestuurder gearresteerd nadat hij politie wil aanrijden in Kortessem

Heers/Kortessem

Bij een SLim-actie van afgelopen zondag wilde een bestuurder in Kortessem vluchten voor een verkeerscontrole. Toen dat niet wilde lukken probeerde de chauffeur een politie-inspecteur aan te rijden. De agenten arresteerden de automobilist en stelden een pv op voor gewapende weerspannigheid. De man legde bovendien een positieve alcoholtest af. Zijn rijbewijs werd ingetrokken.

Nog dezelfde dag deed een bestuurder in Heers iets gelijkaardigs. Ook hij wilde aan een controle ontsnappen waarna hij tot in de garage van een huis crashte. De automobilist had teveel gedronken en testte positief op het gebruik van amfetamines. Voor hem volgde eveneens de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs.

De politie stelde behalve bovenstaande feiten nog tal van andere inbreuken vast. Zo bliezen vier bestuurders positief en reden vijftig personen te snel. Het ging onder meer om een automobilist die 140 km/uur haalde op de Sint-Truidersteenweg en een andere persoon die onderschept werd nadat hij 125 km/uur in een zone 70 reed. ppn