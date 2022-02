Auto in beslag genomen omdat bestuurster verkeersbelasting niet kan betalen

De politie organiseerde dinsdag tussen 9 en 15 uur verkeerscontroles in samenwerking met de Vlaamse belastingdienst. Ze stelden hun posten op in Riemst op de Maastrichtersteenweg en in Hoeselt op de Tongersesteenweg. De belastingdienst inde ter plaatse 4.788,09 euro aan achterstallige verkeersbelastingen. Een bestuurster die niet kon betalen zag hoe haar auto in beslag werd genomen.

De politie stelde ook nog eens twintig verkeersinbreuken vast voor allerlei feiten. ppn