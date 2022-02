Hans Vanaken en vrouw Lauren verwachten dit jaar eerste kindje

Prachtig nieuws ten huize Hans Vanaken. De Lommelse draaischijf van Club Brugge en zijn partner Lauren Flemings verwachten dit jaar hun eerste kindje. Dat maakte het koppel dinsdag bekend op Instagram. Onder meer Simon Mignolet was er als de kippen bij om zijn ploegmaat te feliciteren.

“Kinderen gaan er zeker ooit van komen. Wanneer, dat durf ik niet te zeggen. Maar we hoeven niet te wachten tot Hans’ carrière erop zit”, liet Lauren in oktober nog optekenen in een interview aan onze krant.