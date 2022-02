Dieven stelen koersfietsen met een waarde van duizenden euro’s in Neerpelt en Bocholt

Bocholt/Pelt

In het noorden van Limburg gebeurden wellicht in de nacht van maandag op dinsdag meerdere fietsdiefstallen. Drie eigenaars van koersfietsen stelden in de loop van dinsdag vast dat hun dierbare tweewieler gestolen werd.

De feiten gebeurden in de Nachtegaalstraat in Neerpelt en op twee plaatsen op de Reppelerweg in Bocholt. Het ging telkens om exemplaren met een waarde van meerdere duizenden euro’s. De fietsen stonden in een tuinhuis of garage. ppn