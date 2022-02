Iedereen die betrokken is bij de organisatie van de openingswedstrijden in Brustem zondag staat te popelen om in actie te treden. De honger om na de coronapandemie weer het openingsprogramma te kunnen organiseren is groot. De weersverwachtingen ogen prima en de voorinschrijvingen van de renners zijn voortreffelijk. Laat de koers maar vertrekken.