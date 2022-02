Wout Alleman wint etappe in hoog aangeschreven Andalucia Bike Race

Belgisch kampioen marathonmountainbiken Wout Alleman heeft dinsdag de tweede etappe gewonnen van de Andalucia Bike Race. Die rittenkoers voor mountainbikers maakt deel uit van de UCI Mountainbike Marathon Series, de officieuze Wereldbeker in de marathon.

Na een etappe van 64 kilometer met start en aankomst in Jaen won West-Vlaming Alleman (Wilier-Pirelli) samen met zijn Italiaanse ploeggenoot Fabian Rabensteiner de sprint voor de ritzege van de winnaars van de openingsetappe, de Duitse marathonwereldkampioen Andreas Seewald en de Tsjech Martin Stosek. Die twee behouden wel de leidersplaats. Alleman/Rabensteiner, in de openingsrit tweede, blijven op 2 in de stand.

Het is voor de 26-jarige Alleman al de tweede zege van het prille mountainbikeseizoen. Eerder won hij ook al een etappe in de Mediterranean Epic, een Spaanse meerdaagse buiten categorie op de UCI-kalender, een trapje lager dan de Marathon Series.

De Andalucia Bike Race eindigt zaterdag. Nadien neemt Alleman deel aan de Zuid-Afrikaanse Cape Epic, de belangrijkste wedstrijd voor marathonmountainbikers.