Genk

Op de Europalaan in Genk zijn dinsdag om 16.20 uur in een kettingbotsing vier wagens op elkaar ingereden. Het ongeval gebeurde even voor de afrit naar de E314 in de buurt van de Wiemesmeerstraat. Volgens eerste informatie vielen er geen gewonden. Wel was er een lange file richting Dilsen-Stokkem. cn