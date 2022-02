Trajectcontrole N 76 Plokroy geactiveerd

De trajectcontrole op de N76 op het grondgebied van Oudsbergen is operationeel. Het Agentschap Wegen en Verkeer controleert voortaan snelheid tussen de Akkerstraat en de Dampstraat op de N76 Plockroy in Wijshagen.

Tijdens een onaangekondigde test van de trajectcontrole, op 7 en 8 februari, werden er Plockroy in één rijrichting al 206 snelheidsovertredingen vastgesteld. “Het gemeentebestuur was niet op de hoogte van deze test, maar deze overtredingen zijn correct vastgesteld en de bijhorende boetes zullen worden geïnd”, reageert burgemeester Marco Goossens.

Op de N76 Soetebeek in Wijshagen en op de Weg naar Helchteren (N719) komen ook trajectcontroles met ANPR-camera’s. Het Agentschap is deze week langs in Soetebeek Wijshagen gestart met de installatie van een trajectcontrole. Later volgt er nog een trajectcontrole op de N719 Weg naar Helchteren. “Te hoge snelheden zijn nog steeds de grootste oorzaak van ongevallen. Het gemeentebestuur voorziet daarom zelf later dit jaar nog een aantal trajectcontroles op gemeentewegen”, besluit Marco Goossens. RDr