Bilzenaar Paul Jacobs bij het “I love Dnipro”-monument aan de Dnjepr in Dnjepropetrovsk. — © RR

Novomoskosk/Bilzen

Bilzenaar Paul Jacobs (65) is een van de weinige Belgen in Oekraïne en woont op 200 km van de conflictzone: “Ik ben verrast dat Rusland is binnengevallen, maar ik ga niet vertrekken.”