Vijfjarig jongetje gaat viraal met advies tegen angst: “Je moet diep ademhalen en zeggen: ik ben dapper”

Gwenyth Todebush was stomverbaasd toen ze haar zoon alle vaardigheden hoorde herhalen die ze hem probeerde bij te brengen. Ze postte hun gesprek op Twitter. Het bericht met alle wijsheden van haar zoontje is sindsdien viraal gegaan.

Sommige adviezen van de kleine Clark waren simpel maar slim: “Laat je niet afleiden en je voeten blijven op de stoep en raken niet te vol met sneeuw”, en “Je moet diep ademhalen en zeggen: ik ben dapper.” Eentje was een beetje raadselachtig maar niettemin plezant: “Zet nooit een stinkdier op een bus.”

Dino’s en Dolly Parton

Nog een tip: zoek naar de kleine, leuke dingen in het leven. Zelfs als die er niet lijken te zijn, is er altijd een lichtpuntje te vinden op een moeilijke dag. Of, zoals Clark het zegt: “Denk aan de donuts van je dag! Zelfs als je een beetje huilt, kun je aan chips denken!”

Om moed te vinden, denkt hij aan zijn ‘helden’: dino’s en de legendarische Dolly Parton. “Je moet grote stappen zetten. Je moet het menen. Zoals Dolly op een dinosaurus. Omdat je het kunt.” En vergeet ook dit advies niet: “Zelfs als het een rotdag is, kun je een knuffel krijgen.”

Sommige mensen waren bezorgd dat zo‘n jong kind al vaardigheden nodig had om met angst om te gaan. Zijn mama legt uit dat Clark enig kind is en geen neefjes of andere kinderen had om mee om te gaan tijdens de pandemie. Daarom heeft ze hem wat vaardigheden mee willen geven om zijn overgang naar school gemakkelijker te maken. “De meeste van de duizenden reacties zijn gelukkig heel positief”, zegt ze.

Lai-Wah Chong