Eens gaan tafelen in een kerk? Vanaf nu vrijdag kan het in de Sint-Barbarakerk in Diest: “Lekker eten in prachtige setting”. — © ROBtv

Diest

Heerlijke taco’s, een portie bitterballen of enkele kaaskroketten eten: de meeste mensen gaan er niet meteen voor naar de kerk maar vanaf nu vrijdag kan je het wel in Diest. De Sint-Barbarakerk, ook wel bekend als de Kruisherenkerk, in de Guido Gezellestraat wordt vanaf dan twee maanden lang een soort van pop-up restaurant. De stad wil op die manier haar erfgoed in de kijker zetten, enkele lokale ondernemers staan in voor de culinaire kant van het verhaal. Zondagevents: 6 maart: familiebrunch met BUTAN, NOOI en Stuckens 27 maart: diner met Antidoot 3 april: ontbijt met klassieke muziek Meer informatie over onder meer het menu vind je hier.